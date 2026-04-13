Hüsamettin Cindoruk Son Yolculuğuna Uğurlandı

ESKİ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bugün Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TBMM'nin 17'nci Başkanı Hüsamettin Cindoruk 11 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşında vefat eden Cindoruk için bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cindoruk'un eşi Dilek Cindoruk, kızları ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Hüsamettin Cindoruk'un naaşı, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cindoruk, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.