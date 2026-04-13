Hüsamettin Cindoruk'un Mücadelesi ve Milli Merkez'in Kuruluşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüsamettin Cindoruk'un Mücadelesi ve Milli Merkez'in Kuruluşu

13.04.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un liderliğinde, AKP ve BDP'nin rejim değişikliği girişimlerine karşı başlatılan Milli Anayasa forumları, zamanla genişleyerek Milli Merkez'e dönüştü ve Türk milletinin desteğiyle ülke meselelerine çözüm aradı.

Hüsamettin Cindoruk'u 1979'da tanıdım, o sırada Adalet Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı ve basın toplantısı düzenlemişti. 2011-2012'de, AKP ve BDP'nin rejim değişikliği girişimi olan birinci açılım süreci ve Yeni Anayasa çalışmaları başladığında, Cindoruk'un önderliğinde her siyasi düşünceden aydınlar 'Milli Anayasa' toplantıları düzenledi. Eski DPT uzmanı Haluk Dural'ın organizasyonuyla, benim de konuşmacı olarak katıldığım bu toplantılar, iktidarın PKK açılımı ortaya çıktıkça daha büyük ilgi gördü ve salonlara sığmamaya başladı.

Bu faaliyet, 23 Nisan 2013'te Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 15 bin kişinin katıldığı toplantıyla 'Milli Merkez'e dönüştü. Kurucu kadronun bir kısmı siyasi sebeplerle ayrılsa da, Milli Merkez yeni katılımlarla bir düşünce topluluğu olarak yoluna devam etti. Cindoruk'un bürosunda 15 günde bir toplanarak ülke meselelerini konuşup çözüm yolları aradılar. Nazilli'deki panelde Cindoruk, Erdoğan'ın milliyetçilik sözüne 'Tanrı o kadar büyük ayak yaratmadı' diye cevap verdi.

Ulusal Kanal'da 2011'deki bir programda, açılım sürecinin rejim değişikliği için yaşandığını anlattım ve 'AKP'nin Cumhuriyet ve Türk kimliği ile kavgası var' dedim. Cindoruk, programın sonunda seyirciye 'Cumhuriyeti geri alalım' dedi. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 'Cumhuriyet gitti mi?' diye sorduğunda, Cindoruk 'Gitmek üzere' yanıtını verdi. Bu tespiti yapan kişi, TBMM Başkanlığı yapmış ve Türk siyasetinin bilge ismiydi.

Milli Anayasa forumları için 100 kadar aydın, iki yıla yakın süre ülkeyi gezdi ve sonunda birinci açılım süreci rafa kaldırıldı. Buna karşı kurulan Akil İnsanlar platformu üyeleri devlet parasıyla yurt gezileri yaptı ama protesto edildi. Milli Anayasa forumlarında konuşmacılar masrafları kendi ceplerinden karşılarken, Milli Merkez'in arkasında sadece Türk Milleti vardı. Cindoruk, 2022'de yaptığı açıklamada, bazı Avrupa devletlerinin rejim sorunu olursa kapılarını açtığını belirterek bunun utanç verici olduğunu ve Türkiye'nin diktatörlüğe gittiğini söyledi.

Cindoruk, zaman zaman Süleyman Demirel ile yaşadıklarını anlatır, toplantılarda bana yakın ilgi gösterirdi. Son nefesine kadar ülkenin geleceğiyle ilgilendi. Biz, Milli Merkez'de onun tecrübelerinden yararlanarak aynı yolda yürümeye çalıştık. Türkiye, ikinci açılım sürecinde de rejim değişikliğine zorlanıyor. Cindoruk'un arkadaşları, Türkiye'yi ve Türk Milleti'nin birliğini meşruiyetten ayrılmadan savunmaya devam edecektir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hüsamettin Cindoruk, Güncel, Bdp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüsamettin Cindoruk'un Mücadelesi ve Milli Merkez'in Kuruluşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:42:29. #7.12#
SON DAKİKA: Hüsamettin Cindoruk'un Mücadelesi ve Milli Merkez'in Kuruluşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.