Hüseyin Can Güner Gözaltında

HÜSEYİN CAN GÜNER GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in yakalanması ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30 oldu.