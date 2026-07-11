Hüseyin Can Güner Gözaltında - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner Gözaltında

Hüseyin Can Güner Gözaltında
11.07.2026 19:24
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC dönüşünde gözaltına alındı.

HÜSEYİN CAN GÜNER GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in yakalanması ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30 oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner Gözaltında - Son Dakika

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