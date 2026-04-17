Hüseyin Gazi Sempozyumu Çorum'da Başladı

Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen, "3. Uluslararası Türkistan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Hüseyin Gazi Sempozyumu" başladı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun yüzyıllardır iyilik, merhamet, ilim, irfan ve şefkatin coğrafyası olduğunu söyledi.

Türkistan'dan gelen Hüseyin Gazi gibi erenlerin bu değerlerin mimarları olduğunu belirten Mercan, "Dünyada yaşanan olaylar onların öğretilerine ne kadar ihtiyacımızın olduğunu göstermektedir. Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türk-İslam birliğinin kökleşmesinde ve bunların nesillere aktarılmasında erenlerimizin katkısı çok büyük olmuştur. Onları yaşatacak olanlar da bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak bizleriz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de "Uluslararası Türkmenistan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği" sempozyumlarının üçüncüsünde Hüseyin Gazi'nin çok yönlü olarak ele alınacağını anlattı.

Sempozyumda Horasan'dan Balkanlar'a kadar olan bölgeden bilim insanlarının sempozyumda bir araya geldiğini aktaran Öztürk, 7 ülkedeki 29 kurumdan 50 katılımcının sempozyuma katkı sunacağını kaydetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde yer alan Hüseyin Gazi Külliyesi'nin kamulaştırıldığını hatırlatan Öztürk, "Önümüzdeki yıllarda oranın sadece kültür hazinesine kazandırılmış bir alan olarak değil, gençlerimizin, geleceğimizin ve Anadolu irfanının somut göstergesini, kalıntısını ziyaret edilebilir, anlaşılabilir bir yapı olarak yeniden ihya edilmesi için sempozyumda elde edilecek bilgiler ve yeni yönelimler bağlamında yol haritası çizerek, mimari dokusunu özellikle arkeoloji tarafı ve mimari yönüyle de desteklemek kaydıyla yeni neslimizle buluşturabiliriz." diye konuştu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ise bölgede yaşanan çatışmalara dikkati çekerek, 3 bilim insanının güvenlik problemleri nedeniyle sempozyuma katılamadığını bildirdi.

Alaca ilçesindeki Hüseyin Gazi Külliyesi'nin kentteki Türk-İslam medeniyetini temsil eden en eski mekanlardan olduğuna işaret eden Işık, üniversite olarak düzenledikleri sempozyum serisinin üçüncüsünde Hüseyin Gazi'yi konu edindiklerini söyledi.

Işık, "Uluslararası Hüseyin Gazi Sempozyumu ile Kazakistan'dan Balkanlar'a, Türkmenistan'dan Irak'a, Anadolu'ya kadar Hüseyin Gazi olgusunu ve Alaca Hüseyin Gazi Yerleşkesi'nin tarihi serencamını arşiv belgeleri, saha çalışmaları ile disiplinlerarası bir yaklaşımla ortaya koymak, restorasyon çalışmalarına bilimsel olarak ışık tutmak, şehrimizin ve ülkemizin kültür mirasının ortaya çıkarılmasına katkı sunmak, Hüseyin Gazi başta olmak üzere irfan geleneğimiz hakkında ülkemizde ve yurt dışında bilim, kültür, sanat çevrelerinde farkındalık oluşturmak, Hüseyin Gazi toplumumuzu tüm renkleriyle kucaklayan bu tarihi mekanlar, şahsiyetler ile ilim, irfan ve hikmet yüklü mesajları etrafında birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek, Çorum'umuzun tanıtımına ve inanç turizmine katkıda bulunmak gibi amaçlar hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

Prof. Dr. Namıq Musalli'nin oturum başkanlığındaki açılış oturumunda Azerbaycan Bilimler Akademisinden Prof. Dr. Fuzuli Bayat "Seyyid Hüseyin Gazi: Tarihi Bir Şahsiyetin Menkıbevi Transformasyonu", Türkmenistan Milli İlimler Akademisinden Dr. Kakajan Janbekov "Türkmenistan'da Battal Gazi" ve Bulgaristan Filibe Kütüphanesi Uzmanı Rumen Ivanov da "Filibe Kütüphanesindeki Battal Gazi Nüshası Değerlendirmesi" başlıklı sunum yaptı.

Sempozyum, yarın sona erecek.