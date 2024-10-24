Husi İHA Saldırısı: Taiz'de 4 Öğrenci Yaralandı

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ADEN, Yemen, 24 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubunun ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında dört öğrenci yaralandı.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan yerel bir hükümet yetkilisinin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Taiz'in batı kırsalında bulunan El-Hinayah Okulu'nu hedef alan Çarşamba günkü saldırıda dört öğrenci ağır şekilde yaralandı.

Yetkili, "İHA saldırısı Taiz şehrinin batı eteklerindeki El-Hinayah Okulu'nu hedef aldı ve dört öğrenci ağır yaralandı" dedi.

Öte yandan, devlet haber ajansı Saba, Husilerin Taiz'de bulunan hükümet kontrolündeki bölgelere gerçekleştirdiği iki sızma girişiminin hükümet güçleri tarafından başarıyla engellediğini bildirdi.

Husi grubu bu olaylara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen, 2014 sonlarından bu yana Husilerin uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetine karşı savaştığı yıkıcı bir iç savaşın içinde.

Husi grubu, 2015 yılında Taiz vilayetine girdi ve başkent Taiz'i kuşattı. Şehir halen Yemen hükümetinin kontrolü altında olsa da, Husi güçlerinin kuşatması sürüyor.