Husi saldırıları sonrası Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nda faaliyetler durduruldu - Son Dakika
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Husi saldırıları sonrası Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nda faaliyetler durduruldu

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İran destekli Husilerin saldırıları sonrası bazı Arap hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını iptal etti; Kral Halid Havalimanı'nda faaliyetler ikinci duyuruya kadar durduruldu. Son bir haftada 5 havalimanına 10 saldırı düzenlendi, 20 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Bazı Arap ülkelerinin hava yolu şirketleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıların ardından bölgeye uçuşlarını durdurdu veya iptal etti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef aldığı Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 17 Ekim'e kadar operasyonlarını durdurdu.

Bahreyn'in hava yolu şirketi Gulf Air, dün yaptığı açıklamada, 12-17 Ekim tarihlerindeki Riyad seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Qatar Airways de aynı gün, mevcut gelişmeler nedeniyle Riyad ve Dammam uçuşlarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Etihad Airways, Abu Dabi ile Riyad arasındaki tüm uçuşların 19 Ekim Pazartesi gününe kadar iptal edildiğini bildirdi.

Şirket ayrıca salı ve çarşamba günleri yapılması planlanan tüm Abu Dabi-Dammam seferleri ile perşembe gününe kadar Abu Dabi-Cidde hattındaki bazı uçuşları iptal etti.

Havalimanındaki faaliyetlerin durdurulması kararı uzatıldı

Kuwait Airways, 10-11 Ekim'de yaptığı açıklamalarda, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın geçici olarak kapatılması nedeniyle Riyad uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Mısır hava yolu şirketi EgyptAir de 10 Ekim'de, mevcut koşullar nedeniyle Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasını gerekçe göstererek Kahire ve İskenderiye'den Riyad'a uçuşlarını havalimanı yeniden hizmete açılana kadar askıya aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, dün, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetlerin durdurulması kararının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını açıkladı.

Açıklamada, ilgili makamlarla koordinasyon içinde havalimanı tesislerinin güvenliğine ve operasyonlara hazır olup olmadığına ilişkin kontrollerin tamamlanması için kararın uzatıldığı belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Katar, Bahreyn, Umman, BAE ve Kuveyt'de bulunan büyükelçilikleri, uçuşları iptal edilen ve başkent Riyad'a dönmek isteyen vatandaşları için Riyad'a otobüs seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Saldırıların bilançosu ve hedef alınan havalimanları

Suudi Arabistan'daki 5 havalimanı son bir hafta içinde 10 saldırıya maruz kaldı. Saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı; ayrıca ciddi hasar ve uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Saldırılardan en çok etkilenen nokta, 5 kez hedef alınan ve operasyonel faaliyetleri geçici olarak askıya alınan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Doğu eyaletindeki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ise 2 saldırının hedefi oldu.

Ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı, Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necran Uluslararası Havalimanı'na birer kez saldırı düzenlendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
HavacılıkOrta DoğuGüvenlikPolitikaGüncelDünyaRiyadİranSon Dakika

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