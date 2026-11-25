Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlemesi halinde Cidde Limanı başta olmak üzere ülkenin Kızıldeniz'deki diğer limanlarını hedef alacaklarını öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Cidde Limanı ve Suudi Arabistan'ın tüm limanlarında çalışan memur ve işçilerle yakınlarında bulunan sivillere derhal bölgeden uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

Seri, Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'nı vurması durumunda Cidde Limanı ile Suudi Arabistan'a ait Kızıldeniz'deki diğer limanların hedefleri arasında olacağını savundu.

Tüm denizcilik şirketlerine de gemilerini söz konusu limanlardan derhal çekmeleri çağrısı yapan Seri, açıklamasında bu limanların hedef alınabileceğini ifade etti.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısı yapmıştı.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.