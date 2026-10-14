Husi sözcüsü Seri, Riyad Havalimanı'na füze ve güneye 3 füze atıldığını öne sürdü - Son Dakika
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Husi sözcüsü Seri, Riyad Havalimanı'na füze ve güneye 3 füze atıldığını öne sürdü

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Husi sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na balistik füze isabet ettiğini, Yemen'in güneyinde Suudi yığınaklarının 3 balistik füzeyle vurulduğunu öne sürdü. Seri çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu iddia ederken Suudi makamlarından açıklama yok.

Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle, Yemen'in güneyindeki Ras el-Ara ve El-Medaribe bölgelerinde Suudi güçlerinin askeri yığınaklarını ise 3 balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda füzenin doğrudan hedefi vurduğunu iddia etti.

Husi sözcüsü, Yemen'in güneyindeki Ras el-Ara ve Medaribe bölgelerinde Suudi güçlerine ait olduğunu belirttiği askeri yığınaklara düzenlenen saldırılarda da füzelerin hedeflerini isabetle vurduğunu ileri sürdü.

Seri, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da kullanılamaz hale geldiği iddiasını paylaştı.

Husilerin söz konusu saldırı iddialarına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
GüvenlikGüncelYemenRiyadDünyaSon Dakika

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