Husi tehdidi altındaki Cazan ve Abha'da erken uyarı sistemi devreye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin hedefinde bulunan Suudi Arabistan'ın Cazan ve Abha kentlerinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sistemi faaliyete girdi. Uyarı sistemi, iki kentte Husi saldırılarına karşı önceden bildirim verilmesi amacıyla devreye alındı.
Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan ve Abha kentlerinde saldırı tehdidine karşı erken uyarı sistemi devreye girdi
Kaynak: AA
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