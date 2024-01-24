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Husiler, ABD ve İngiltere BM çalışanlarının Yemen'i terk etmesini istedi - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere BM çalışanlarının Yemen'i terk etmesini istedi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait BM çalışanlarının bir ay içinde Husi kontrolündeki bölgeleri terk etmesi talimatını verdi. Husiler, ABD ve İngiliz çalışanlarının ülkede istenmediğini ve Husi kontrolündeki bölgelere dönmemeleri gerektiğini iletti. Bu talep, İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere saldıran Husiler ile bölgede konuşlu ABD ve İngiliz güçleri arasında gerilimin arttığı dönemde geldi.

Husiler, ABD ve İngiltere BM çalışanlarının Yemen\'i terk etmesini istedi
24.01.2024 - 11:17,
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SANA, 24 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltereli Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının Husi kontrolü altındaki bölgeleri bir ay içinde terk etmesi talimatını verdi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Salı günü Xinhua'ya konuşan bir BM yetkilisine göre Husiler, BM kuruluşlarına ABD'li ve İngiliz çalışanlarının ülkede istenmediğini ve Husi kontrolündeki bölgelere dönmemeleri gerektiğini iletti.

Yerel basına göre, Husi kontrolündeki bölgelerde BM için çalışan 20'den fazla Amerikan ve İngiliz vatandaşı bulunuyor.

Söz konusu talep, 7 Ekim 2023'te İsrail-Hamas çatışmasının başlamasından bu yana Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilere saldıran Husiler ile bölgede konuşlu ABD ve İngiliz güçleri arasında gerilimin arttığı dönemde geldi.

ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki ittifak gücü, Yemen'in kuzeyindeki çeşitli eyaletlerde bulunan Husi kamplarına çok sayıda hava saldırısı düzenledi. İttifak, bu saldırıların Husilerin Kızıldeniz nakliye hattındaki ticari gemilere yönelik saldırılarını önlemek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

Husiler, Filistin toprağı olan Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları ve ablukası sona erene kadar Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceğini bidirdi.

ABD, geçen hafta Husileri "terör örgütü" olarak yeniden tanımlarken, bu durumun Yemen'in kuzeyine gıda ve ilaç tedarikini etkilemeyeceğini bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
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