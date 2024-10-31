Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye Saldırdığını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının el-Huk ilçesindeki el-Hudeyde Üniversitesi yakınında bir noktayı hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda can kaybı ve yaralanmanın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Husilerin kontrolündeki sahil kenti Hudeyde, bir uluslararası havaalanı ile 3 limanı barındırması dolayısıyla Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.
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