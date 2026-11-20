Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ülkenin Saada ve El-Muha bölgelerindeki elektrik santrallerine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Saada ve Muha'daki elektrik santrallerini hedef aldığını belirtti.

Seri, buna karşılık Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde bulunan Şukayk Elektrik Santrali'nin gelecek saatlerde Husiler için "meşru hedef" olacağını söyledi.

Santral çalışanları ve görevlilerine tesisi derhal tahliye etmeleri çağrısında bulunan Seri, vatandaşları da santrale yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Husilere yakın El-Mesira televizyon kanalının haberinde ise Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz kentindeki Hayfan bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, daha önce Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için bölgeyi tahliye etme çağrısında bulunmuştu.

Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırması halinde Cidde Limanı ile Kızıldeniz kıyısındaki diğer Suudi Arabistan limanlarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.