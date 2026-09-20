Husiler, Cevf'te 4 telekomünikasyon kulesini Suudi uçaklarının vurduğunu iddia etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Cevf vilayetinde 4 telekomünikasyon kulesini hedef aldığını öne sürdü.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Cevf vilayetinin El-Anan ilçesindeki Selbe ve Rahub bölgelerinde bulunan telekomünikasyon kulelerini hedef aldı.

Haberde, El-Meraşi ve Ez-Zahir bölgelerindeki telekomünikasyon kulelerinin de Suudi Arabistan savaş uçakları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Husiler, 17 Eylül'de de Suudi Arabistan savaş uçaklarının, Yemen'in Taiz vilayetindeki Et-Taziyye ve Hudeyr kentlerinde bulunan 3 telekomünikasyon kulesini vurduğunu duyurmuştu.