Husiler'den İsrail'e İHA Saldırısı

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- Husiler'den İsrail'e İHA'lı saldırı

SANA - İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in Eilat limanına çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi ve Lübnan'da yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'i hedef almaya devam ediyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, İsrail'in Eilat limanına çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saree, "İsrailli düşmana karşı askeri operasyonlarımızı sürdürdüğümüzü teyit ediyoruz. Bu operasyonlar saldırganlık durana, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatma kaldırılana ve Lübnan'a yönelik saldırganlık sona erene kadar durmayacaktır" ifadelerini kullandı.