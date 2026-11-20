Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısı yaptı.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, tahliye edilmesi gereken bölgeyi gösteren bir harita yayımladı.

Paylaşımda sivillerden, güvenlikleri için haritada kırmızı renkle boyalı bölgeyi tahliye etmelerini isteyen Maliki, çağrıya ilişkin başka ayrıntı vermedi.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'nı hedef alması halinde Cidde Limanı ile Kızıldeniz kıyısındaki tüm Suudi Arabistan limanlarına saldıracakları tehdidinde bulundu.

Seri, bu limanlardaki çalışanlara ve yakınlarında bulunanlara bölgeyi derhal terk etmeleri, denizcilik şirketlerine ise gemilerini limanlardan çekmeleri çağrısında bulundu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.