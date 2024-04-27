Husiler füzeyle İngiliz petrol tankerini hedef aldı - Son Dakika
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Husiler füzeyle İngiliz petrol tankerini hedef aldı

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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerine füze saldırısı düzenledi. Tankerde küçük çaplı hasar meydana geldi ancak yolculuğuna devam etti. Husiler, ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

27.04.2024 14:45
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- Husiler füzeyle İngiliz petrol tankerini hedef aldı

SANA - Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'de füzeyle hedef aldığı İngiliz petrol tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ticari gemilere yönelik füze saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Husiler'in dün yerel saatle 17.49'da Kızıldeniz'deki Barbados bandıralı ve Liberya tarafından işletilen MAISHA petrol tankeri ile İngiltere'ye ait Panama bandıralı ve Seyşeller tarafından işletilen Andromeda Star petrol tankerinin bulunduğu bölgeye 3 füze ateşlediği duyuruldu. Andromeda Star tankerinde küçük çaplı hasar meydana geldiği, ancak yolculuğuna devam ettiği aktarıldı. Diğer petrol tankerinde ise hasar oluşmadığı öğrenildi.

Husiler de petrol tankerlerini hedef aldıklarını doğruladı.

Kaynak: İHA

Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

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