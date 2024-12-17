Husiler İsrail Hedefini Vurdu İddiasında Bulundu

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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefi "hipersonik füze" ile vurduklarını iddia etti.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki askeri bir hedefi "hipersonik füze" ile vurduklarını öne sürdü.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek amacıyla, işgal altındaki Yafa bölgesinde İsrail'e ait askeri bir hedefe hipersonik balistik füzeyle operasyon düzenledik" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)