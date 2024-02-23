Yemen'deki Husiler İsrail ve Batılı gemilere saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'deki Husiler İsrail ve Batılı gemilere saldırdı

Yemen\'deki Husiler İsrail ve Batılı gemilere saldırdı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat kenti ile Kızıldeniz'deki bir ABD ve Aden Körfezi'ndeki bir İngiliz gemisini deniz füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in hassas bölgelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti. İsrail ordusu ise hedefin imha edildiğini duyurdu. Husilerin saldırıları sonucunda Kızıldeniz'deki deniz ticareti tehlikeye girmiş ve uluslararası toplum tarafından müdahale kararı alınmıştır.

23.02.2024 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat kenti ile Kızıldeniz'deki bir ABD ve Aden Körfezi'ndeki bir İngiliz gemisini deniz füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) kentinde düşman İsrail'in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füze ve İHA'larla operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.

Aden Körfezi'nde bulunan bir İngiliz gemisinin (ISLANDER) uygun sayıda deniz füzesi ile hedef alındığını ve doğrudan isabet aldığını ifade eden Seri, ayrıca Kızıldeniz'de bir ABD destroyerinin de bir dizi İHA'larla hedef alındığını kaydetti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Kızıldeniz yönünden gelen bir hava "hedefinin" Eilat kentine girmeden önce havada imha edildiğini duyurdu. Hedefin herhangi bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

Aden Körfezi, İsrail, Yemen, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler İsrail ve Batılı gemilere saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:15:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler İsrail ve Batılı gemilere saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement