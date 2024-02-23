Yemen\'deki Husiler İsrail ve Batılı gemilere saldırdı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat kenti ile Kızıldeniz'deki bir ABD ve Aden Körfezi'ndeki bir İngiliz gemisini deniz füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) kentinde düşman İsrail'in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füze ve İHA'larla operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.
Aden Körfezi'nde bulunan bir İngiliz gemisinin (ISLANDER) uygun sayıda deniz füzesi ile hedef alındığını ve doğrudan isabet aldığını ifade eden Seri, ayrıca Kızıldeniz'de bir ABD destroyerinin de bir dizi İHA'larla hedef alındığını kaydetti.
İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Kızıldeniz yönünden gelen bir hava "hedefinin" Eilat kentine girmeden önce havada imha edildiğini duyurdu. Hedefin herhangi bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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