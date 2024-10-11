Husiler Kızıldeniz'de İki Gemiyi Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz'de İki Gemiyi Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi füzelerle hedef alarak saldırıda bulundu.

11.10.2024 00:48
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda 2 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, Husilere ait deniz kuvvetlerinin, biri "OLYMPIC SPIRIT" isimli Amerikan petrol gemisine olmak üzere iki "askeri operasyon" gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sözcü Seri, Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Amerikan gemisinin doğrudan ağır şekilde isabet aldığını belirtti.

Hint Okyanusu'nda da "ST.JOHN" adlı gemiye kanatlı füzeyle ikinci bir saldırı düzenlediklerini ve geminin doğrudan isabet aldığını söyleyen Seri, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler Kızıldeniz'de İki Gemiyi Hedef Aldı - Son Dakika

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