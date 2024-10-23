Husiler Kızıldeniz Ticaretini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Husiler Kızıldeniz Ticaretini Tehdit Ediyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Yemen'deki gerilimin artmasına dikkat çekti.

23.10.2024 11:04
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KAHİRE, 23 Ekim (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki deniz ticaretini tehdit eden saldırılarının tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Ebu Gayt, Salı günü Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile gerçekleştirdiği görüşmede an itibarıyla bölgede yaşanan gerilimin tırmanmasının önlenmesine yönelik her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'de insani krizin kötüleşmeye devam ettiği yönündeki endişelerini de dile getiren Ebu Gayt, ülkenin birliğinin sağlanmasının tek yolunun siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Tarafların hiçbirinin Yemen'de iktidarı tekeline almaya çalışmaması gerektiğini kaydeden Ebu Gayt, tüm bileşenlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Kızıldeniz Ticaretini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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