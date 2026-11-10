Husiler, Riyad havalimanı ve Aramco tesislerine 4 saldırı düzenlediklerini iddia etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve bir finans merkezi ile Abkayk'ta Aramco tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'a 4 saldırı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Seri, saldırılarda Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Doğu-Batı boru hattı üzerindeki bir dizi pompa istasyonu ve bir finans merkezinin hedef alındığını ve bu noktalarda yangın çıktığını söyledi.

Abkayk kentinde Aramco tesisleri ile El-Mudaribe ve Ra's al-Arah bölgelerinde Suudi Arabistan birliklerinin hedef alındığı aktaran Seri, bu birlikler içinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu iddia etti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.