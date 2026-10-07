Husiler, Riyad ve Abha havalimanları ile askeri üsse saldırı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika
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Husiler, Riyad ve Abha havalimanları ile askeri üsse saldırı düzenlediğini iddia etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Abha havalimanları ile askeri üsse füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, hava trafiğinin aksadığını, askerlerin öldüğünü ve silah depolarında yangın çıktığını öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki havalimanlarını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını iddia etti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı birkaç İHA'yla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha kentindeki havalimanı ile Hamis Muşayt kentindeki askeri üssüne de balistik füze ve İHA'larla saldırdıklarını aktararak, Abha Havalimanı'nda uçuşların aksadığını ve Hamis Muşayt üssünün vurulduğunu ileri sürdü.

Ülkenin Cizan ve Asir bölgelerindeki askeri karargahları da balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını ifade eden Seri, saldırılarda bazı askerlerin hayatını kaybettiği ve bazı silah depolarında yangın çıktığını iddia etti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husilerin başkent Riyad'a doğru fırlattığı balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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