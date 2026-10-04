Husiler, Riyad ve Hureys'teki Aramco tesislerine saldırı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
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Husiler, Riyad ve Hureys'teki Aramco tesislerine saldırı düzenlediğini duyurdu

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Aramco'nun Riyad ve Hureys'teki tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu. Seri, isabet ve yangın çıktığını öne sürdü; Suudi Arabistan'ın son 12 saatte Yemen'e 50 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerinin füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 12 saatte Yemen'de kontrollerindeki başkent Sana ile El-Cevf, Taiz, Hacce ve Sada kentlerine 50 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1460'a ulaştığını öne süren Seri, buna karşılık Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırılarını sürdürdüğünü ekledi.

Ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerini füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyuran Seri, söz konusu noktaların isabet aldığını ve yangın çıktığını öne sürdü.

Seri, Husilerin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef almayı sürdüreceğini kaydetti.

Husiler, dün akşam yaptıkları açıklamada da Riyad'da Aramco'yu balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA
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