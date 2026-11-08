Husiler, Sana'da el-Şariye köyüne hava saldırısında 33 kişinin öldüğünü öne sürdü

Husiler, Sana'da el-Şariye köyüne hava saldırısında 33 kişinin öldüğünü öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, koalisyonun Sana'ya bağlı el-Şariye köyüne düzenlediği hava saldırılarında 33 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını öne sürdü. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı ölenlerden 13'ünün çocuk, 8'inin kadın olduğunu belirtti; koalisyondan açıklama yapılmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sana'ya bağlı el-Şariye köyüne düzenlediği hava saldırılarında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin yaralandığını öne sürdü.
Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, el-Şariye köyünü hedef alan hava saldırılarındaki can kaybının 33'e, yaralı sayısının ise 39'a yükseldiği belirtildi.
Hayatını kaybedenlerden 13'ünün çocuk, 8'inin kadın olduğu ifade edildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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