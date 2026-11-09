Husiler, Sana'da Suudi saldırısında 44 ölü, 40 yaralı olduğunu iddia etti

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin başkenti Sana'ya Suudi Arabistan'ın düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 44'e, yaralı sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Sana'nın Beni Haşiş ilçesine bağlı eş-Şeriyye köyüne düzenlediği saldırının bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 21'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere ölü sayısının 44'e, 8'i çocuk, 9'u kadın olmak üzere yaralı sayısının da 40'a yükseldiği iddia edildi.

Açıklamada, bölgede hala arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği öne sürüldü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının dünkü haberine göre, Suudi Arabistan, Beni Haşiş ilçesine bağlı Eş-Şeriyye köyünde evleri hedef almıştı.

Haberde, saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı öne sürülmüştü.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.