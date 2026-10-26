Husiler, Sana'ya Suudi Arabistan tarafından hava saldırısı yapıldığını iddia etti

Husiler, Sana'ya Suudi Arabistan tarafından hava saldırısı yapıldığını iddia ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husiler, Suudi Arabistan tarafından başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlendiğini iddia etti. Husilere bağlı El-Mesira televizyonu Sana'nın saldırılara maruz kaldığını duyururken, hedef, can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan tarafından başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlendiğini ileri sürdü.
Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalı, Sana'nın hava saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.
Saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
Haberde saldırıların hedefine, can kaybına veya yaralanmaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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