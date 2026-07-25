Husiler Suudi Arabistan'a Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Husiler Suudi Arabistan'a Tepki Gösterdi

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Husiler, Hudeyde'deki saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak tehditte bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak, söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulundu.

Husilerin Siyasi Bürosu, El-Mesire televizyon kanalının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde vilayetinde gerçekleşen hava saldırılarından Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.

Suudi Arabistan'ın Hudeyde kenti ve Kamaran Adası'nda sivil tesisleri hedef aldığı iddia edilen açıklamada, "Hudeyde Limanı da dahil sivil tesisleri hedef alan bu saldırılar tehlikeli bir gerilimdir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunulan açıklamada, "Ablukaya ablukayla, limanlara limanlarla ve gerilime gerilimle karşılık verilecek." denildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Suudi Arabistan'a Tepki Gösterdi - Son Dakika

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