Husiler, Suudi Arabistan'da Dammam ve Cizan'daki hedefleri vurduklarını öne sürdü - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'da Dammam ve Cizan'daki hedefleri vurduklarını öne sürdü

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı ile Cizan'daki askeri hedefleri vurduklarını öne sürdü. Seri, Suudi Arabistan'ın Saada, Taiz, Lahic, El-Cevf ve Hudeyde vilayetlerine son 24 saatte 109 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Dammam ve Cizan kentlerine hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki havalimanını hedef aldıklarını belirtti.

Seri, Cizan kentinde ise bir erken uyarı radarı ile Cizan Havalimanı'nda konuşlu bir askeri nakliye uçağını vurduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarına değinen Seri, Saada, Taiz, Lahic, El-Cevf ve Hudeyde vilayetlerine son 24 saatte 109 hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etti.

Seri, gerilimin başlamasından bu yana Yemen'e düzenlenen toplam hava saldırısı sayısının 3 bin 939'a ulaştığını ifade etti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı sürdürüyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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