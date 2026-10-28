Husiler, Suudi Arabistan'ı 24 saatte 101 hava ve füze saldırısı düzenlemekle suçladı - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'ı 24 saatte 101 hava ve füze saldırısı düzenlemekle suçladı

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Sana ve çok sayıda vilayete 101 hava ve füze saldırısı düzenlediğini savundu. Seri, saldırılarda kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'de birçok vilayete yönelik 101 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının yanı sıra Necran bölgesinden karadan atılan füzelerle sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını savundu.

Seri, Yemen'in başkenti Sana, Cevf, Taiz, Amran, Hacce, Saada, Dali, Mahvit ve Lahic vilayetlerinde sivil yerleşimlere yönelik 101 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Söz konusu saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirten Seri, savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif'teki hava üslerinden havalandığını öne sürdü.

Seri, Suudi Arabistan'ın son operasyonlarıyla birlikte Yemen'e yönelik düzenlediği toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 480'e ulaştığını iddia etti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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