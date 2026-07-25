Husiler Suudi Arabistan'ı Hava Saldırısı ile Suçladı - Son Dakika
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Husiler Suudi Arabistan'ı Hava Saldırısı ile Suçladı

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Husiler, Hudeyde'deki iletişim tesislerine ve Kamaran Adası'na hava saldırısı olduğunu bildirdi.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleri ile Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalında yayımlanan haberde, Hudeyde kentindeki iletişim kurumuna ait tesislerin hava saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

Haberde, Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na da hava saldırıları düzenlendiği aktarılırken hedef alınan noktalar veya olası can kaybı ve hasara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hudeyde'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ileri sürerek saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Hudeyde'deki silah depolarında meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktığını öne sürdükleri görüntüleri paylaştı.

Suudi Arabistan, Hudeyde'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bugün yayımladığı haberde, Suudi bir şirkete ait NCC MASA adlı geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken hedef alındığı, geminin gövdesinde hafif hasar oluştuğu açıklanmıştı.

Geminin ve mürettebatın güvenliğinin kontrol edilmesinin ardından seyrine devam ettiği aktarılmıştı.

SPA, dün de Suudi bir şirkete ait "Encelia" adlı geminin Kızıldeniz'de hedef alındığını ve geminin ön bölümünde yangın çıktığını, mürettebattan yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, söz konusu saldırıların kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmazken, gemi ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve deniz çevresinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirmişti.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Suudi Arabistan'ı Hava Saldırısı ile Suçladı - Son Dakika

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