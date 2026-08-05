Husiler, Suudi Gemisine Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, Suudi Gemisine Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

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Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde Suudi 'Daisy' petrol gemisini balistik füzeyle vurduğunu açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait "Daisy" isimli petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Seri, Husilerin Aden Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait "Daisy" isimli petrol gemisini balistik füzeyle hedef aldığını belirterek, saldırının amacına ulaştığını, geminin isabet aldığını ve geri dönmek zorunda kaldığını iddia etti.

Saldırının, "ablukaya ablukayla karşılık verme" anlayışı çerçevesinde Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyrüsefer yasağını uygulama kararı doğrultusunda gerçekleştirildiğini savunan Seri, Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerinin hareketlerini yakından takip ettiklerini ve Yemen'e yönelik abluka kaldırılıncaya kadar bu gemilerin Kızıldeniz'in kuzeyi ya da güneyinden geçmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu bölgesi açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tehditleri

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını iddia ederek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA

Aden Körfezi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler, Suudi Gemisine Balistik Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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