Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sana ve Hudeyde illerine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.

Husilere yakın El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan savaş uçakları Sana'nın Beni Haris ilçesinde yer alan depolara hava saldırısı düzenledi.

Mesira'nın paylaştığı görüntülerde depolarda ve çevresinde yangın çıktığı görüldü.

Husilerin kontrolündeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Beni Haris bölgesinde yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini hedef aldığı, saldırıda 2 personelin yaralandığı ve itfaiye araçlarının hasar gördüğü aktarıldı.

Husilere yakın yerel kaynaklar ise Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye de hava saldırıları düzenlediğini savundu.

Öte yandan Saudi News'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın Hudeyde'deki hava saldırıları el-Kesib bölgesinde Husilere ait askeri üsleri hedef aldı.

Ayrıca, Yemen'in kuzeyindeki Saada ilinin Sehar ilçesine bağlı Beni Muaz bölgesinin de hava saldırılarında hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.