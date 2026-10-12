Husiler, Suudi uçak ve füze saldırılarının Sana, Sada ve Taiz'i vurduğunu iddia etti - Son Dakika
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Husiler, Suudi uçak ve füze saldırılarının Sana, Sada ve Taiz'i vurduğunu iddia etti

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Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğu öne sürülen uçak ve füzelerle Sana, Sada ve Taiz'deki noktaların vurulduğunu iddia etti. SABA'ya göre Sana'nın Sevra ve Hemdan, Sada'nın Zaher, Taiz'in Hayfan ilçelerindeki Zırbi yolu hedef alındı; sonuç ve Suudi açıklaması yok.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu öne sürdükleri savaş uçaklarının başkent Sana, Sada ve Taiz vilayetlerindeki bazı noktaları hedef aldığını iddia etti.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, başkent Sana'daki Sevra ilçesi ile Sana vilayetinin kuzeyindeki Hemdan ilçesine hava saldırıları düzenlendi.

Haberde, Sada vilayetinin Suudi Arabistan sınırındaki Zaher ilçesinin de Suudi Arabistan'a ait olduğu öne sürülen bir füze saldırısının hedefi olduğu belirtildi.

Taiz vilayetinin güneyindeki Hayfan ilçesinde bulunan Zırbi yoluna da iki hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmazken Suudi Arabistan'dan iddialara dair açıklama yapılmadı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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