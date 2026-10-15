Husiler Suudi varlığını meşru hedef ilan etti, Aden'deki saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika
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Husiler Suudi varlığını meşru hedef ilan etti, Aden'deki saldırıda 3 kişi öldü

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Husiler, Suudi Arabistan'ın askeri varlığını meşru hedef saydı ve Aden'deki Maaşik Sarayı saldırısının bu kapsamda olduğunu açıkladı. Husilerin sözcüsü Seri, Suudi hava sahasının güvenli olmadığı uyarısını yineledi. Aden'deki saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, " Suudi Arabistan'ın askeri varlığının meşru hedef olduğunu" ve geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'nın da bu nedenle bombalandığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda, Suudi Arabistan'ın saldırıları ve buna karşı geliştirdikleri politikaya ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, Suudi Arabistan'ın 12 yıldır Yemen'e en az 274 bin 302, iki ülke arasında gerilimin tırmanmasından bu yana ise 2 bin 350 saldırı düzenlediğini iddia etti.

"Ülkemize saldıranlar onları selamlamamızı beklememeli." ifadesini kullanan Seri, Suudi Arabistan'ın askeri varlığının, Husiler için meşru bir hedef olarak görüleceğini savundu.

Seri, Maaşik Sarayı'na yönelik saldırının, Suudi Arabistan'a karşı ilan edilen bu "askeri" politika kapsamında düzenlendiğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları ve ablukası sona erene kadar "savunma amaçlı operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan'ın hava sahasının güvenli olmadığını ve bu konuda hava yolu şirketlerini defalarca uyardıklarını belirtti.

Husilerin geçici başkenti Aden'deki Maaşik Sarayı'nı hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaGüncelYemenDünyaİranSon Dakika

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