Husilere göre Yemen'deki sel felaketine yardımlar ulaştırıldı - Son Dakika
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Husilere göre Yemen'deki sel felaketine yardımlar ulaştırıldı

Husiler, Yemen'in birçok kentinde meydana gelen sel felaketi sonucu zarar gören binlerce aileye sağlanan insani yardımların ulaştırıldığını açıkladı. Husilerin kontrolündeki 13 kentte, 20 bin 266 aileye barınma, gıda, nakit ve ayni yardım sağlandığı belirtildi. Sel felaketinde en çok etkilenen Hudeyde kentinde 10 bin 494 aile zarar gördü ve 31 kişi hayatını kaybetti.

22.08.2024 03:16
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Husiler, Yemen'in birçok kentinde ağustos başlarında yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle zarar gören binlerce aileye, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı insani yardımların ulaştırıldığını açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin kontrolündeki başkent Sana merkezli Yemen İnsani Durumlar Yüksek Konseyi, selden etkilenen Yemenlilere ilişkin raporunu tamamladı.

Raporda, Yemen İnsani Durumlar Yüksek Konseyi'nin, selden etkilenen Husilerin kontrolü altındaki 13 kentte, 20 bin 266 aileye barınma, gıda, nakit ve ayni yardım sağlamak üzere birçok uluslararası ve yerel kuruluşla çalıştığı belirtildi.

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinin selden en çok etkilenen kent olduğuna dikkat çekilen raporda, burada 10 bin 494 ailenin zarar gördüğü ve 31 kişinin de yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana, etkili olan şiddetli yağmurlar, onlarca kişinin ölümüne ve başta yerinden edilmiş kamplarda yaşayanlar olmak üzere çok sayıda bölge sakininin zarar görmesine yol açtı.

Hudeyde, Hacce ve Rima kentleri başta olmak üzere ülkenin batısında yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 86 kişinin öldüğü, 33 binden fazla ailenin etkilendiği bildirilmişti

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husilere göre Yemen'deki sel felaketine yardımlar ulaştırıldı - Son Dakika

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