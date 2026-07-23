Husilere Uluslararası Tepki - Son Dakika
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Husilere Uluslararası Tepki

23.07.2026 14:59
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Kaja Kallas, Husilerin deniz taşımacılığına yönelik tehditlerini kınadı ve seyrüsefer özgürlüğünü vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Husiler, uluslararası deniz taşımacılığını ve denizcilerin hayatlarını tehlikeye atan tüm eylemlere son vermelidir." ifadesini kullandı.

Kallas, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulama yönündeki son tehditlerinin bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve tehlikeli bir tırmanmaya yol açtığını belirtti.

Kızıldeniz'de bir petrol tankerine düzenlenen saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizen Kallas, bunun yasa dışı ve bölgede zaten kırılgan olan durumu daha da kötüleştiren bir eylem olduğunu vurguladı.

Kallas, "Hem Hürmüz Boğazı'nda hem de Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisi engellenmeden sağlanmalıdır. Husiler, uluslararası deniz taşımacılığını ve denizcilerin hayatlarını tehlikeye atan tüm eylemlere son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin yanı sıra Yemen'e ilişkin 2216, seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin 2722 ve 2826 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarında yansıtıldığı üzere uluslararası hukuka uyması gerektiğine dikkati çeken Kallas, "AB'nin deniz operasyonu ASPIDES, savunma amaçlı görevi ve Operasyon Planı doğrultusunda, Kızıldeniz ve çevresindeki uluslararası sularda herkes için seyrüsefer özgürlüğünü koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Husilerin, Suudi Arabistan'a "deniz ablukası" tehdidi

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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