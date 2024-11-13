Husilerin ABD Gemilerine Saldırısı Engellendi - Son Dakika
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Husilerin ABD Gemilerine Saldırısı Engellendi

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ABD Savunma Bakanlığı, Husilerin iki savaş gemisine yaptığı saldırıları önlediklerini açıkladı.

13.11.2024 02:20
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- ABD Savunma Bakanlığı, Husilerin ABD savaş gemilerine saldırdığını doğruladı

Ryder: Saldırılar önlendi, hasar meydana gelmedi

WASHINGTON - Yemen'deki İran destekli Husilerin iki ABD savaş gemisine saldırdığını doğrulayan ABD Savunma Bakanlığı, saldırıların önlendiğini açıkladı. Gemilerde hasar meydana gelmediği ve hiçbir personelin zarar görmediği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ABD savaş gemilerine yönelik son saldırılarını doğruladı. Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçerken iki ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, saldırılarda en az 8 adet insansız hava aracı (İHA), 5 adet gemisavar balistik füzesi ve 3 adet gemisavar seyir füzesi kullanıldığı bilgisini paylaştı. Saldırıların başarılı bir şekilde önlendiğini ve gemilerde hasar meydana gelmediğini kaydeden Ryder, hiçbir personelin zarar görmediğini ifade etti. Ryder, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik herhangi bir saldırıdan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD ordusu: "Husilere karşı yürütülen operasyonları destekliyoruz"

ABD Merkez Komutanlığı ise, USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan bir savaş uçağının görüntüsünü paylaşarak, "CENTCOM'un kendi sorumluluk alanında İran destekli Husilere karşı yürütülen operasyonları desteklediğini" açıkladı.

Husiler ABD gemilerinin hedef alındığını açıklamıştı

Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un Umman Denizi'nde seyir füzeleri ve İHA'lar ile hedef alındığını açıklamıştı. Ayrıca Kızıldeniz'de düzenlenen başka bir saldırıda ABD'ye ait iki savaş gemisinin balistik füzeler ve İHA'lar ile hedef alındığı belirtilmişti. Söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

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