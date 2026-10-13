Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlattığı 2 balistik füze havada imha edildi

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusundaki Harad bölgesini ve Zahran kentine fırlattığı 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan balistik füzelerden birinin Doğu Bölgesi'ndeki Ahsa iline bağlı Harad bölgesini, diğerinin ise Zahran kentini hedef aldığını belirtti.

Her iki füzenin de havada imha edildiğini aktaran Maliki, Zahran üzerinde etkisiz hale getirilen füzenin şarapnel ve enkaz parçalarının kentteki bir yerleşim bölgesine düştüğünü kaydetti.

Söz konusu bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattığını belirten Maliki, düşen parçalar nedeniyle can kaybı, yaralanma veya ciddi bir maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin detay paylaşmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.