Husilerin Taiz'de son 48 saatte işlediği 219 ihlalde 7 sivil öldü, 26 kişi alıkonuldu

Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetindeki saldırıları ve ihlalleri sonucu son 48 saatte 7 sivilin hayatını kaybettiği, 26 kişinin alıkonulduğu duyuruldu.

Yemen Hak ve Özgürlükler Hak Ağı adlı kuruluş tarafından yayımlanan ve haber ajansı SABA'da yer alan raporda, Taiz'de Husiler tarafından iki gün içinde 219 hak ihlali ve suç işlendiği bildirildi.

İhlallerin; ölüm, yaralanma, alıkoyma, zorla kaybedilme, ev baskınları, aramalar ve yağma ile yerleşim yerlerine yönelik rastgele topçu atışları ve ablukanın sıkılaştırılması gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

Kuruluşun saha ekiplerinin hazırladığı rapora göre, evlere düzenlenen topçu atışları, kara mayını patlamaları ve Husi askeri aracının çarpması sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil de yaralandı.

Husilere bağlı unsurların Taiz'in Et-Türbe, Eş-Şemayetin ve Cebel Hubşi bölgelerinde 130'dan fazla eve baskın düzenleyerek arama yaptığı ve bu evleri yağmaladığı aktarılan raporda, aralarında çocuk, yaşlı ve hastaların da bulunduğu 26 kişinin alıkonulduğu ve İb ile Zimar vilayetlerine nakledildiği kaydedildi.

Raporda, bu durumun söz konusu kişilerin hayatı ve güvenliği endişesini artırdığına, ailelerinin çilesini katladığına vurgu yapıldı.

Öte yandan, Husi güçlerinin Taiz kentine doğru yaklaşık 377 mermi attığı, saldırılar neticesinde 29 ev ile 18 sivil aracın kısmen veya tamamen hasar gördüğü, kent sakinleri arasında korku ve panik yaşandığı ifade edildi.

Raporda, Husilerin Taiz'e uyguladığı ablukayı sürdürdüğü, askeri tırmanışla eş zamanlı olarak temel ihtiyaç maddeleri, gıda, akaryakıt ve ilaç girişini engelleyerek krizi daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Husi hareketinden ise rapora ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Taiz ablukası ve "Fecrü'l-Yemen" operasyonu

İnsan hakları ve insani yardım kuruluşları, Husilerin Taiz'de hükümet kontrolündeki bölgelere giden yolların çoğunu kapattığını ve 2015'ten bu yana kenti abluka altında tutarak yardım konvoylarının geçişini engellediğini belirtirken, Husi yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

Yemen'de 5 Ekim'de başlatılan ve Başkanlık Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'nın kontrolünü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen Şafağı" askeri operasyonu devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin ardından nispi sükünet dönemini geride bırakarak Temmuz ayında tırmanışa geçen çatışma dalgası çerçevesinde gerçekleşiyor.

Yemen'de kriz, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesiyle başlarken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'te meşru hükümeti desteklemek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştu.

Husiler; Sana, Sada, Amran, Zimar, Hudeyde, İb, Mihevet ve Reyme'nin yanı sıra Hacca, Beyda, Marib, Cevf, Dali ve Taiz'i kısmi bir şekilde kontrol ediyor. Hükümet güçleri ve müttefikleri ise geçici başkent Aden başta olmak üzere Mehre, Hadramut, Şebve, Ebiyen, Lahic ve Dali'nin geneli ile Taiz, Marib, Cevf, Hacca ve Sada'nın bazı kesimlerini kontrol ediyor.