Hüyük Belediye Başkanı: Hüyük OSB için ön talepler alınmaya başlandı - Son Dakika
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Hüyük Belediye Başkanı: Hüyük OSB için ön talepler alınmaya başlandı

Hüyük Belediye Başkanı: Hüyük OSB için ön talepler alınmaya başlandı

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için 25 firmanın yatırım yapmak için ön talepte bulunduğunu açıkladı. Çiğdem, OSB'nin ilçeye hızlı ve çabuk yatırım yapılmasını sağlayacağını belirterek, bölgeye istihdam sağlanacağını ve ilgi gösterenlere teşekkür etti.

21.02.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için ön talep alınmaya başladığını söyledi.

Çiğdem, gazetecilere, OSB için 25 firmanın yatırım yapmak için müracaatta bulunduğunu belirtti.

OSB'nin Hüyük için büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Çiğdem, "Yatırımcı teşvik kapsamında olan ilçemize daha hızlı gelecek ve daha çabuk yatırım yapacak. Hüyük ilçemiz yatırımda öncelikli bölge olduğu için birçok avantajları olacak, bölge insanımıza istihdam yaratmış olacağız. İlçemize göstermiş oldukları ilgi alaka ve destekleri için emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Çiğdem, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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