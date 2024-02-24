Hüyük'te Sırçalı Camisi İbadete Açıldı - Son Dakika
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Hüyük'te Sırçalı Camisi İbadete Açıldı

Hüyük\'te Sırçalı Camisi İbadete Açıldı

Hüyük ilçesinde Kıreli Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Sırçalı Camisi'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

24.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Hüyük'te yapımı tamamlanan Sırçalı Camisi, ibadete açıldı.

Kıreli Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Sırçalı Camisi'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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