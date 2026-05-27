Huzur Şırnak Uygulaması Yapıldı

27.05.2026 09:15
Şırnak'ta 600 polisin katıldığı asayiş denetimiyle 'Huzur Şırnak' uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Kent merkezi ile birlikte 6 ilçede eş zamanlı yapılan ve 600 polisin katıldığı uygulama kapsamında kentin farklı noktalarında denetimler yapıldı. Uygulama öncesinde İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, emniyet müdürlüğü bahçesinde görev alacak personelle bir araya geldi. Polislerle tek tek tokalaşan Sazak, ekiplere görevlerinde başarı diledi.

'BAYRAM TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE'

Kurban Bayramı süresince kent genelinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede sürdürüldüğünü belirten Volkan Sazak, "Şırnak'ın huzuru için gece gündüz demeden görevimize devam ediyoruz. Allah'a şükürler olsun, bayram tatilinin huzur ve güvenini bozacak ciddi bir olayla karşılaşmadık. Trafikte tüm araçlarımız güvenli bir şekilde seyrediyor. Tüm personelimizle birlikte Şırnak'ımızın huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam ediyoruz. Sayın Valimiz Birol Ekici'den aldığımız talimat doğrultusunda tüm personelimiz gece gündüz sokakta. Her gün yaklaşık 1800 polisimiz Şırnak'ımızın huzur ve güvenliği için görevini en üst seviyede icra ediyor" dedi.

'SUÇLA MÜCADELEMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ'

Sazak, kentin emniyeti için gece gündüz görev yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle tüm Şırnaklı hemşehrilerimin bayramlarını İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm personel adına kutluyorum. Biz Şırnak'ın emniyetiyiz. ve Şırnak'ın emniyeti için gece gündüz görev yapmaya devam edeceğiz. 6 ilçemizde 600 personelimizin katılımıyla 'Huzur Şırnak' uygulamamızı yapacağız. Bu uygulamadaki amacımız Şırnak'ımızın Kurban Bayramı'na huzur ve sükun içerisinde girmesini sağlamaktır. İnşallah güzel bir uygulama ile suçla mücadelemizi daha da artırarak ekip arkadaşlarımızla bu gece de güzel bir çalışma yapacağız. Beytüşşebap'tan İdil'e kadar Şırnak'ın bütün sokaklarında Şırnak Emniyeti personeli tarafından yapılacak huzur uygulamasının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

