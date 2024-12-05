Huzur Toplantısı\'nda Emniyet Uyarıları

Belen İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, "Huzur Toplantısı"nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Cansever, beraberindeki ilçe emniyet amirleriyle İssume Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde düzenlenen toplantıda, vatandaşın taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.
Toplantıda, dolandırıcılık, uyuşturucu gibi suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Cansever, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verdi.
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