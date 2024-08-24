Huzurevi yangınında bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Huzurevi yangınında bir kişi daha hayatını kaybetti

Huzurevi yangınında bir kişi daha hayatını kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde çıkan yangında ağır yaralanan Yüksel Çankaya hayatını kaybetti. Yangında toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

24.08.2024 17:42
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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde 10 gün önce çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Kerim Güvenç'in (80) ardından Yüksel Çankaya (61) da hayatını kaybetti.

Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında 14 Ağustos akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevinde kalanlar, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangında Kerim Güvenç, Yüksel Çankaya ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı. Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün yaşamını yitirdi. Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen bugün kurtarılamadı. Çankaya'nın cenazesi sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Haberi alan Çankaya'nın yakınları da morga geldi.

Ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan Sabriye Çankaya, olayı öğrenir öğrenmez Antalya'ya hastaneye geldiklerini söyledi. Çankaya, "Şehir Hastanesi'ne geldiğimde ağabeyimin ağır yaralı ve yoğun bakımda yattığını gördüm. Çok acı çekiyordu. 10 gün dayanabildi ve gece saatlerinde hayatını kaybetti. Huzurevinden şikayetçi olduk. Bize durumunu sormadılar, hiç ilgilenmediler" dedi.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yüksel Çankaya'nın cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Ayazini köyüne götürüldü.

Kaynak: DHA

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