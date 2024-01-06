Hz. İsa\'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü Gökçeada\'da kutlandı

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.
Gökçeada'da Aziz Aya Varvara Kilisesi'nde Gökçeada- Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından yönetilen ayine çok sayıda Rum Ortodoks vatandaş katıldı.
Buradaki ayinin ardından Kaleköy'de denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.
Bir tekne ile denize açılan Metropolit Sykis dualar eşliğinde haçı denize bıraktı.
Çok sayıda kişi denize atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi, Fotis Kappas oldu.
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