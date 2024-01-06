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Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü Gökçeada'da kutlandı - Son Dakika
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Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü Gökçeada'da kutlandı

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Gökçeada'da denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Aziz Aya Varvara Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine çok sayıda Rum Ortodoks vatandaş katıldı. Metropolit Kyrillos Sykis tarafından yönetilen ayinin ardından Kaleköy'de denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Metropolit Sykis, dualar eşliğinde haçı denize bıraktı ve Fotis Kappas haçı denizden çıkarmayı başardı.

Hz. İsa\'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü Gökçeada\'da kutlandı
06.01.2024 - 19:37,
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Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Gökçeada'da Aziz Aya Varvara Kilisesi'nde Gökçeada- Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından yönetilen ayine çok sayıda Rum Ortodoks vatandaş katıldı.

Buradaki ayinin ardından Kaleköy'de denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Bir tekne ile denize açılan Metropolit Sykis dualar eşliğinde haçı denize bıraktı.

Çok sayıda kişi denize atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi, Fotis Kappas oldu.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü Gökçeada'da kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü Gökçeada'da kutlandı - Son Dakika
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