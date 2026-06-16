Hz. Nuh\'u Anma Toplantısı Şırnak\'ta

Şırnak'ta, "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Valilik ve Belediye işbirliğiyle Cudi Dağı Sefine bölgesinde bu yıl dördüncüsünün düzenlenmesinin planlandığı "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı"nın Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda yapılacak hazırlıklar, kurumların görev paylaşımlarının konuşulduğu aktarılarak, TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da katılacağı belirtilen programın 4-5 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve kurum temsilcileri katıldı.