İAE 2026-2027 Burs Başvuruları Açıldı

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), İstanbul üzerine yürütülen özgün ve yenilikçi çalışmaları destekleyen burs programı için 2026-2027 akademik yılı başvurularını açtı.

Doktora adayları için "Araştırma ve Yazma Bursu", "Seyahat Bursu" ve "Akademik Etkinlik Bursu" olmak üzere üç farklı kategoride verilecek destek için başvurular 22 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Program kapsamında, İstanbul'u odağına alan tez çalışmalarının araştırma, arşiv, saha ya da yazım süreçlerine katkı sunmak üzere 1 doktora adayına 202 bin lira Araştırma ve Yazma Bursu verilecek.

İstanbul üzerine ileri düzey çalışmalar yürüten araştırmacılara yönelik Seyahat Bursu ise kısa süreli arşiv ve saha ziyaretlerini destekliyor. 2026-2027 akademik yılı için 5 araştırmacıya 27 bin lira Seyahat Bursu sağlanacak.

Yurt dışında düzenlenen konferans, sempozyum, atölye ya da benzeri akademik etkinliklerde İstanbul araştırmaları alanında tebliğ sunacak veya panel düzenleyecek araştırmacılar için verilen Akademik Etkinlik Bursu kapsamında da 5 yüksek lisans ya da doktora öğrencisi veya bağımsız araştırmacıya 27 bin lira destek sunulacak.

Burslara, Türkiye'deki ya da yurt dışındaki üniversitelerde sosyal ve beşeri bilimler alanında lisansüstü eğitimine devam eden araştırmacılar ile program koşullarını sağlayan bağımsız araştırmacılar başvurabilecek.

Daha önce İAE burslarından yararlanan adaylar, son bursiyerlik dönemlerinin üzerinden 5 yıl geçmesi halinde yeniden başvuru yapabilecek.

Burs süreciyle ilgili detaylı bilgiye "www.iae.org.tr/Burslar/16" adresinden ulaşılabilecek.