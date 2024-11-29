Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' Sergisi Açıldı

Ian Berry\'nin \'Denim Ötesi\' Sergisi Açıldı

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin denimle yaptığı eserler, Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu.

29.11.2024 16:48
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İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi (Beyond Denim)" isimli sergisi, Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluştu.

Denim kumaşı çağdaş sanatla ilk kez buluşturan ve çarpıcı eserleriyle tanınan Berry, bu sergisinde bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından geniş bir yelpazeyi beğeniye sunuyor.

AA muhabirine konuşan Berry, 20 yıl önce reklamcılık alanında kariyer yapmak için eğitim aldığını söyledi.

Berry, kotlarla sanat eseri üretme hikayesini şöyle anlattı:

"O zamanlar farklı tonlarda gazete kupürleri kullanarak Tony Blair'in bir portresini yapmıştım. Paskalya zamanı aile evime döndüm ve annemin dolabımı temizlemeye başladığını fark ettim. Londra'ya taşınacaktım. O sırada bir kot yığını gördüm, farklı tonlardaydılar ve artık bana olmuyorlardı. O kotları giydiğim zamanları hatırladım ve onları hayır kurumuna vermeyi düşünüyordum ama sonra onları kesebileceğim aklıma geldi. Başlangıçta sadece biraz eğlenmek için yaptığım bir şeydi. Teknikleri karşılaştırmayı düşünerek başladım. Çalışmam biraz daha Banksy tarzındaydı, o zamanlar sokak sanatına çok meraklıydım. Kotları keserken onları giydiğim anılar aklıma geldi ve sonrasında kotlarla bağımı fark ettim. Başkalarının da kotlarla kurduğu bağları düşünmeye başladım. İlk başlarda bunun gerçekten harika bir fikir olduğunu düşündüm. Kot, benim için çağdaş zamanları hem iyi hem kötü yönleriyle tasvir etmek için gerçekten iyi bir malzeme oldu."

" İstanbul'daki sanatseverlerin çalışmalarımı görmelerini dört gözle bekliyorum"

Berry, sergide farklı dönemlerden çalışmalarının yer aldığına dikkati çekerek, "Sergide farklı parçalar var. 'Gizli Bahçe' eserini farklı ülkelerde sergiledim ve her zaman sergilendiği alanlara uyum sağladı. İnsanların merdivenlerden çıkarken şaşkınlıkla tepkiler verdiğini duyabiliyorum. İstanbul'daki sanatseverlerin çalışmalarımı görmelerini dört gözle bekliyorum." dedi.

Sergiye İstanbul'dan ilham alan bir çalışmayı ekleyebileceğini söyleyen Berry, ünlü isimlerin portrelerini kot üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Berry, "Çok heyecan verici projeler olduğu için gerçekleşmeden önce bir şey söyleyerek şansı zorlamak istemem. Özellikle ünlü kişilerin kotlarını kullanarak yaptığım portreler üzerine çalışıyorum. Bir sonraki durağımın, denim kumaşının modern evlerinden San Francisco olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Şiddeti, öfkeyi, kavgayı, sanat iyileştirir"

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu da Kalyon Kültür'de yaptıkları işlerle tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak özellikle gençlere ilham vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Kalyoncu, kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumu iyileştirdiğinin altını çizerek, "Biliyoruz ki şiddeti, öfkeyi, kavgayı, sanat iyileştirir. Farklı kimlikleri ve kültürleri, ortak bir dil ve duyguda sanat buluşturur. Herkesi Kalyon Kültür'de sanatın renkli ve zengin dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Serginin küratörü Aslı Bora da Ian Berry'nin dünyada kot kumaşı kullanarak sanat eseri yapan ilk kişilerden biri olduğuna işaret ederek, "Ian Berry, o tüketim mekanizmasının içinden ve aynı zamanda o kitle kültürünün içinden denim kumaşı alıyor ve farklı bir sorgulama alanı sunuyor." dedi.

Bora, Alman felsefeci Theodor W. Adorno'nun "Sanat görünmeyen gerçekleri göstermek için bir araçtır." sözünü hatırlatarak, "Denim Ötesi" Sergisi kapsamında uluslararası müzecilik kriterlerine uygun ve sürdürülebilirlik temasıyla çeşitli atölyeler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta açılan sergi, 14 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ian Berry'nin 'Denim Ötesi' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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