İba'dan Sağlık Çalışanlarına Tıp Bayramı Mesajı

13.03.2026 17:55
Edirne İl Başkanı İba, sağlık çalışanlarının fedakarlığını vurgulayarak Tıp Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, yayımladığı mesajda hastalara şifa dağıtarak kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarının gösterdiği gayretin büyük önem taşıdığını belirterek tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarının insan hayatını korumak adına büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını ifade eden İba, hekimlerin toplum için üstlendikleri sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının yalnızca bir meslek icra etmediğini, aynı zamanda insan hayatına dokunan kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan İba, doktorlardan hemşirelere, sağlık teknisyenlerinden hastane personeline kadar sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Sağlık hizmetlerinin toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirten İba, özellikle son yıllarda yaşanan küresel sağlık krizlerinde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün gayretin herkes tarafından takdir edildiğini aktardı.

Zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden insan hayatını korumak için mücadele ettiğini ifade eden İba, "Gecesini gündüzüne katarak çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık personelimiz toplumumuzun en kıymetli değerleri arasındadır. Özellikle zor dönemlerde gösterdikleri fedakarlık ve insanüstü gayret, milletimizin gönlünde ayrı bir yer edinmelerini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinin önemine de değinen İba, "Sağlık çalışanlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapması hepimizin sorumluluğundadır. Onlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık çalışanlarının pandemi, deprem ve yangın gibi zorlu süreçlerde büyük fedakarlık gösterdiğini belirten İba, onların özverili çalışmalarının sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu kaydetti.

İba, sağlık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusunda önemli bir noktaya ulaştığını, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

