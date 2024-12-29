İBB 2024 Sosyal Destek Projeleriyle İstanbulluları Destekliyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), derinleşen ekonomik krizde hayata geçirdiği sosyal destek projeleriyle İstanbulluların yanında olmaya çalıştı. Kent Lokantaları'nda kasım ayı sonu itibarıyla 2 milyon 722 bin 793 yemek dağıtıldı. Ayrıca yıl boyunca 153 bin 939 çocuğa, 10 milyon 202 bin 960 litre ücretsiz Halk Süt desteği sunuldu.

İBB, 2024 yılı boyunca sosyal destek hizmetleri ile farklı alanlarda farklı yaş gruplarına destek verdi. Yenidoğan Destek Paketi ile 55 bin 823 aileye yardım sağlandı, Evlilik Desteği ile 15 bin 671 çift desteklendi. Halk Süt Projesi çerçevesinde 2024 yılında 153 bin 939 çocuğa 10 milyon litre süt dağıtıldı. Projenin başladığı 2019'dan bu yana ise toplamda 36 milyon 336 bin 188 litre süt ulaştırıldı.

Askıda Fatura Platformu üzerinden ihtiyaç duyanlar eğitim, anne-bebek ve ulaşım desteklerinden faydalandı. 243 bin 497 kişiye hayırseverlerin katkısıyla Askıda Fatura Platformu üzerinden aile destek paketi, anne-bebek paketi, eğitim desteği ve ulaşım desteği sağlandı. İBB ayrıca 734 bin 949 Anne Kart'a ulaşarak kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını destekledi. Darülaceze hizmetleri kapsamında 839 yaşlıya bakım sağlanırken engelli bireyler için 23 merkezde destek verildi.

Kent Lokantaları'nda 2 milyon 722 bin yemek dağıtıldı

Yıl boyunca 15 Kent Lokantası'nda 2 milyon 722 bin 793 kişiye sıcak yemek hizmeti sunan İBB'nin eğitim kartlarından toplamda 67 bin 167 öğrenci yararlandı. Okul çağındaki çocuklarımıza 1 milyon 542 bin 530 adet beslenme desteği ulaştırıldı. Gezici Aşevi Hizmeti kapsamında 1 milyon 479 bin 398 tabak çorba, 924 bin 747 adet sıcak yemek, 42 bin 620 adet lokma, 50 bin adet kandil simidi ve 67 bin adet aşure olmak üzere toplam 2 milyon 563 bin 765 adet ürün dağıtımı yapıldı.

Yurt sayısı 14 oldu

Kurum tarihinde ilk kez yurt açılarak kente gelen öğrenciler, İBB kalitesi ve güvencesi altında yükseköğretimlerini sürdürdü. Yurt sayısı 14'e çıkarıldı. Üniversite öğrencilerine Genç Üniversiteli desteği de sunuldu. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 100 bin öğrenci destek almaya hak kazandı.

Eğitim kartlarından 67 bin öğrenci faydalandı

İBB Ders Atölyeleri ile LGS öğrencileri için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce; YKS öğrencileri için ise Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve YDT İngilizce branşlarında eğitim verildi. 2024 Ocak ayı itibarıyla 36 bin 910 öğrenci dağıtılan eğitim kartlarından toplamda 67 bin 167 öğrenci faydalandı.

12 İBB Kadın Evi'nde hizmet sunuldu

İstanbul'da yaşamlarını sürdüren kadınların sağlık, sosyal hizmet, kültürel etkinlikler, istihdam, eğitim ve spor gibi birçok farklı alanda sosyal ve fiziksel iyilik hallerinin desteklenmesi için politikalar hayata geçirdi. İBB, kadınlara yönelik 12 İBB Kadın, 8 Mahalle Evi, 1 Kadın Danışma Birimi, 1 Kadın Konukevi, 20 İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İsadem) ve 4 Kadın Emeği Üretim Atölyesi merkezleri ile çocuklara, kadınlara ve ailelere yönelik kapsayıcı sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirdi.

184 bin 225 özel gereksinimli bireye hizmet verildi

İstanbul'un çeşitli noktalarında yer alan ve sayısı her geçen gün artan merkezleriyle özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik bilgilendirme yönlendirme danışmanlık eğitim sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunuldu. İBB'de kaydı olan 184 bin 225 özel gereksinimli bireye 23 engelli merkezi, 6 kısa mola merkezi, 7 engelli irtibat bürosu ve 2 engelli kampı ile hizmet verildi.

177 bin kişiye 330 seans spor hizmeti sağlandı

Kasım ayı boyunca 70 spor tesisinde 33 branşta 177 bin 585 kişiye 989 bin 330 seans spor hizmeti sağlandı. Aynı dönemde 33 ilçe, 253 nokta, 62 eğitmen ile gerçekleştirilen Açık Alan Spor Etkinlikleri ile 8 bin 643 kişi spor yaptı.

Amatör spor kulüplerine yardım yapıldı

Ocak ayı itibarıyla toplam bin 59 spor kulübüne sportif malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. 24 branş ve 2 bin 163 lisanslı olmak üzere toplam 3 bin 18 sporcusuyla İstanbul BBSK ile birlikte "Türk sporunun gelişmesi ve spor sevgisinin yayılması için atılımda bulunma" amacı ile çalışmalar sürdürülüyor. Okul bahçelerine yapılan 258 spor salonundan 220'sinde öğrencilere, spor kulüplerine ve tüm İstanbullulara spor yapma imkanı sağlanıyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren İBB Okul Spor Salonlarında düzenlenen İBB Spor Okulları, 30 ilçede 121 okulda ve 14 branşta 218 bin 909 çocuğun katılımı ile devam ediyor.